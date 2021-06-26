Форвард працював індивідуально в тренажерному залі через невелике пошкодження. Очікується, що Яремчук 27 червня вже повернеться в загальну групу.

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Також індивідуально тренувався вінгер Олександр Зубков, який продовжує відновлення після м'язової травми. Його повернення в загальну групу команди очікується найближчим часом.

До слова. На Євро-2020 Яремчук зіграв в трьох матчах, забив два голи і віддав один результативний пас. Зубков провів на полі 13 хвилин.

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