Форвард работал индивидуально в тренажерном зале из-за небольшого повреждения. Ожидается, что Яремчук 27 июня уже вернется в общую группу.

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Также индивидуально тренировался вингер Александр Зубков, который продолжает восстановление после мышечной травмы. Его возвращение в общую группу команды ожидается в ближайшее время.

К слову. На Евро-2020 Яремчук сыграл в трех матчах, забил два гола и отдал один результативный пас. Зубков провел на поле 13 минут.

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