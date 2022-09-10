Этим летом многие украинские футболисты сменили клубы. Одним из таких стал форвард национальной сборной Роман Яремчук, отправившийся из Бенфики в Брюгге.

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Чемпион Бельгии не пожалел 16 миллионов евро на Романа, подписав с ним контракт на четыре года. В первом же матче Яремчук забил Серкль Брюгге, выйдя на смену.

А в субботу, 10 сентября, он впервые появился в составе Брюгге со старта, пишет 24 канал. Его команда уверенно победила аутсайдера турнира Серен Юнайтед со счётом 2:0. Сам же Роман дважды отдал результативные пассы, помогая забить Кайлу Ларину и Хансу Ванакену.

Всего на счету Яремчука 3 матча, в которых он забил один гол и отдал два ассиста. После восьми туров Брюгге занимает вторую позицию. Впереди только Антверпен, который имеет фору в два балла и матч в запасе.

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Напомним, что Роман так и не закрепился в Бенфике, за которую отыграл всего один сезон. Яремчук чаще всего выходил на замену, забив 9 голов в 47 матчах. При этом в прошлом сезоне ЛЧ его украинец с "орлами" дошли до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Справка. Брюгге в этом сезоне удачно стартовал в Лиге чемпионов. Команда Романа Яремчука в первом матче минимально обыграла Байер. Также в квартете бельгийцев играют Атлетико и Порту.