"Надо меньше говорить о матче жизни": Яремчук – о финале отбора к Евро-2024 против Исландии

Роман Яремчук поделился ожиданиями от поединка против исландцев. По мнению форварда сборной Украины, ему и партнерам нужно меньше говорить о важности этого матча.

Во вторник, 26 марта, сборная Украины проведет финальный матч плей-офф квалификации чемпионата Европы 2024 против национальной команды Исландии. Накануне поединка состоялась пресс-конференция, в рамках которой вместе с главным тренером Сергеем Ребровым на вопросы журналистов ответил нападающий “сине-желтых” Роман Яремчук, пишет 24 Канал.

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Яремчук сделал громкое заявление перед матчем против Исландии

Герой полуфинала квалификации с Боснией и Герцеговиной (2:1) считает, что нужно меньше говорить о важности этого матча, а показать свой класс на деле непосредственно на футбольном поле.

"Нужно меньше говорить в прессе, что это матч нашей жизни, что надо обязательно побеждать. Нам нужно меньше говорить и больше делать на футбольном поле. Все мы понимаем, что это важный матч для нас.

Все ребята выступают на достаточно высоком уровне в своих клубах, и представлять свою страну – это совсем иначе. Поэтому надо меньше говорить и завтра показать на футбольном поле, что мы не на словах хорошие футболисты, а на деле", – сказал Яремчук.

Матч Украина – Исландия состоится 26 марта в польском Вроцлаве и начнется в 21:45 по Киеву. Победитель поединка выйдет на Евро-2024.