У вівторок, 26 березня, збірна України проведе фінальний матч плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи 2024 проти національної команди Ісландії. Напередодні поєдинку відбулася пресконференція, у межах якої разом із головним тренером Сергієм Ребровим на запитання журналістів відповів нападник "синьо-жовтих" Роман Яремчук, пише 24 Канал.

Читайте також "Працює повноцінно лише два дні": Ребров розповів про перспективи Циганкова зіграти з Ісландією

Яремчук зробив гучну заяву перед матчем проти Ісландії

Герой півфіналу кваліфікації із Боснією і Герцеговиною (2:1) вважає, що потрібно менше говорити про важливість цього матчу, а показати свій клас на ділі безпосередньо на футбольному полі.

"Потрібно менше говорити в пресі, що це матч нашого життя, що треба обов'язково перемагати. Нам потрібно менше говорити і більше робити на футбольному полі. Всі ми розуміємо, що це важливий матч для нас.

Всі хлопці виступають на досить високому рівні у своїх клубах, і представляти свою країну – це зовсім інакше. Тому треба менше говорити і завтра показати на футбольному полі, що ми не на словах хороші футболісти, а на ділі", – сказав Яремчук.

Важливо. Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві та розпочнеться о 21:45 за Києвом. Переможець поєдинку вийде на Євро-2024.