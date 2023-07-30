Повернення у Бельгію стало провальним для форварда збірної України. Роман не лише пропускав кінцівку минулого сезону, а й початок нового-2023/2024. Все через травму.

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Не вписується у схему команди чи луснув терпець?

Він пропустив вже перший матч кваліфікації Ліги конференцій проти Орхуса (3:0) та перший тур Про-ліги Бельгії проти Мехелена, який закінчився нічиєю 1:1.

Хоча Яремчук грав за Брюгге у літньому міжсезонні та навіть забив 7 голів, шість із яких були в одні ворота. Але лише у володіння аматорського КФС Хейст. Навіть стільки голів в одному матчі не переконали головного тренера Брюгге дати черговий останній шанс українцю.

Тим паче, що українець не підходить під стиль гри команди.

Відзначимо, що фанати Брюгге вимагали вигнати Яремчука із команди, адже Роман став найдорожчим трансфером в історії клубу (16 мільйонів євро). Але взагалі не виправдань очікувань. Тому така реакція уболівальників не є дивною.

Брюгге розглядає можливість оренди Яремчука. Хоча раніше наставник бельгійського колективу Ронні Дейла

запевняв, що наразі Роман ще не готовий, але поки що довіряє українському футболісту.

Не на таке повернення у Бельгію очікував Яремчук. Роман феєрив у Генті, але після цього у кар'єрі нападника почався серйозний спад. Українець не зміг закріпитись у португальській Бенфіці.