Первоначально команды договаривались провести не стандартный футбольный матч, который вместо традиционных 90 минут должен был занять 2 часа. В итоге Аль-Ахли и Хайденхайм сыграл традиционный футбольный поединок.

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Нездоровая атмосфера в клубе бывшей звезды АПЛ

Погодные условия внесли свои коррективы. Из-за сильного дождя и скользкого поля было принято решение о досрочном прекращении матча. Такие условия повышали риск получения травмы. Потому решили не рисковать.

На фоне этого команда Аль-Ахли показала свою нездоровую атмосферу в коллективе. Футболисты саудовского клуба начали скандалить между собой, что едва не переросло в драку прямо во время матча.

Опытный бывший нападающий Ливерпуля Роберто Фирмино, похоже, немного усомнился в правильности своего выбора.

Напомним! Фирмино перешел в Аль-Ахле 4 июля 2023 года, подписав контракт до конца июня 2026 года.

Также, вероятно, в этом усомнился Маттиас Яйссле, согласившийся возглавить Аль-Ахли. Наставник ради денег шейхов покинул даже тренерский мостик Зальцбурга.

К слову, товарищеский матч закончился уверенной победой немецкого Хайденхайма 6:2.