Пойдет по пути Воронина: клуб из Бундеслиги хочет пригласить Яремчука после провала в Брюгге

У нападающего сборной Украины есть шансы оказаться в Германии. Им интересуется середняк, при котором в начале 00-х поиграл Андрей Воронин.

Летом прошлого года Роман Яремчук покинул Бенфику и вернулся в чемпионат Бельгии. За 27-летнего футболиста сборной Украины Брюгге отдал рекордные для себя 16 миллионов евро.

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Однако нападающий не впечатляет в новом клубе и не имеет стабильного места в основе. В 24 матчах Роман забил всего дважды, добавив к этому еще две результативные передачи.

Тем не менее, это не уменьшает интерес к Яремчуку со стороны клубов топ-лиг. По информации немецких СМИ, украинец может перебраться в Бундеслигу уже этим летом.

Предментную заинтересованность в нападающем проявляет Майнц. В клубе ожидают, что их главный бомбардир Карим Онисиво пойдет на повышение в другой клуб. Именно в Яремчуке "карнавальщики" видят замену австрийцу.

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В настоящее время Майнц ведет борьбу за попадание в еврокубки, занимая девятую строчку. До зоны Лиги конференций всего один балл, а до топ-четверки и возможности сыграть в Лиге чемпионов – 9 очков.

Интересно, что в случае перехода Яремчук станет не первым украинским в Майнце. Ранее в этом клубе под руководством Юргена Клоппа играл Андрей Воронин. В течение трех сезонов (2000-2003) в 79-ти матчах за "карнавальщиков" одессит забил 30 голов.