Нет денег на трансфер: в Валенсии приняли решение о дальнейшей судьбе Яремчука
Источник:Relevo
Роман Яремчук в нынешнем сезоне на правах аренды играет за испанскую Валенсию. Однако летом форварду придется искать новую команду.
Испанская Валенсия не собирается выкупать контракт Романа Яремчука у бельгийского Брюгге. Об этом клуб сообщил агенту украинского легионера.
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Валенсия отказалась от Яремчука
По информации испанских СМИ, "летучие мыши" не в состоянии платить заработную плату форварду сборной Украины. В текущем сезоне Брюгге покрывает 1,3 миллиона евро с годовой зарплаты, а Валенсия – 700 тысяч. На этих условиях бельгийский клуб не готов продлевать арендное соглашение с "летучими мышами".
Чтобы полностью выкупить контракт Яремчука Валенсии нужно заплатить 4 миллиона евро. Однако клуб не в состоянии выделить такую сумму. Летом испанский клуб планирует продать своих лидеров на 20-25 миллионов, чтобы сбалансировать бюджет на следующий сезон.
Роман ради продолжения карьеры в Ла Лиге готов был на снижение зарплаты. Однако тяжелое финансовое положение Валенсии поставило окончательную точку в этом вопросе.
Карьера Яремчука в Испании
- Напомним, что сезон 2023/24 Яремчук начинал в Брюгге. Форвард даже забил за бельгийскую команду 4 гола в квалификации Лиги конференций.
- В начале сентября Роман на правах аренды оказался в Валенсии. Долгое время нападающий не мог отличиться забитым мячом и получал мало игровой практики.
- Однако постепенно Яремчук набрал форму и забил 4 гола за "летучих мышей", в том числе в ворота мадридского Реала (2:2).
- Летом Роман Яремчук в составе сборной Украины должен поехать на Евро-2024. Возможно после континентального первенства у форварда появятся интересные варианты для продолжения карьеры.