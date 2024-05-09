Нет денег на трансфер: в Валенсии приняли решение о дальнейшей судьбе Яремчука

9 мая 2024, 21:19
Читати новину українською

Источник:

Relevo

Роман Яремчук в нынешнем сезоне на правах аренды играет за испанскую Валенсию. Однако летом форварду придется искать новую команду.

Испанская Валенсия не собирается выкупать контракт Романа Яремчука у бельгийского Брюгге. Об этом клуб сообщил агенту украинского легионера.

Читайте также Отрадные новости для Украины перед Евро-2024: известно, когда Яремчук вернется на футбольное поле

Валенсия отказалась от Яремчука

По информации испанских СМИ, "летучие мыши" не в состоянии платить заработную плату форварду сборной Украины. В текущем сезоне Брюгге покрывает 1,3 миллиона евро с годовой зарплаты, а Валенсия – 700 тысяч. На этих условиях бельгийский клуб не готов продлевать арендное соглашение с "летучими мышами".

Чтобы полностью выкупить контракт Яремчука Валенсии нужно заплатить 4 миллиона евро. Однако клуб не в состоянии выделить такую сумму. Летом испанский клуб планирует продать своих лидеров на 20-25 миллионов, чтобы сбалансировать бюджет на следующий сезон.

Роман ради продолжения карьеры в Ла Лиге готов был на снижение зарплаты. Однако тяжелое финансовое положение Валенсии поставило окончательную точку в этом вопросе.

Карьера Яремчука в Испании

  • Напомним, что сезон 2023/24 Яремчук начинал в Брюгге. Форвард даже забил за бельгийскую команду 4 гола в квалификации Лиги конференций.
  • В начале сентября Роман на правах аренды оказался в Валенсии. Долгое время нападающий не мог отличиться забитым мячом и получал мало игровой практики.
  • Однако постепенно Яремчук набрал форму и забил 4 гола за "летучих мышей", в том числе в ворота мадридского Реала (2:2).
  • Летом Роман Яремчук в составе сборной Украины должен поехать на Евро-2024. Возможно после континентального первенства у форварда появятся интересные варианты для продолжения карьеры.
Автор: Сергій Шаховець