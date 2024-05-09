Іспанська Валенсія не збирається викупати контракт Романа Яремчука у бельгійського Брюгге. Про це клуб повідомив агенту українського легіонера.

Читайте також Втішні новини для України перед Євро-2024: відомо, коли Яремчук повернеться на футбольне поле

Валенсія відмовилася від Яремчука

За інформацією іспанських ЗМІ, "кажани" не в змозі платити заробітну плату форварду збірної України. У поточному сезоні Брюгге покриває 1,3 мільйона євро з річної зарплати, а Валенсія – 700 тисяч. На цих умовах бельгійський клуб не готовий продовжувати орендну угоду з "кажанами".

Щоб повністю викупити контракт Яремчука Валенсії потрібно заплатити 4 мільйони євро. Однак клуб не може виділити таку суму. Влітку іспанський клуб планує продати своїх лідерів на 20-25 мільйонів, щоб збалансувати бюджет на наступний сезон.

Роман заради продовження кар'єри в Ла Лізі готовий був на зниження зарплати. Однак важке фінансове становище Валенсії поставило остаточну крапку в цьому питанні.

Кар'єра Яремчука в Іспанії