Іспанська Валенсія не збирається викупати контракт Романа Яремчука у бельгійського Брюгге. Про це клуб повідомив агенту українського легіонера.
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Валенсія відмовилася від Яремчука
За інформацією іспанських ЗМІ, "кажани" не в змозі платити заробітну плату форварду збірної України. У поточному сезоні Брюгге покриває 1,3 мільйона євро з річної зарплати, а Валенсія – 700 тисяч. На цих умовах бельгійський клуб не готовий продовжувати орендну угоду з "кажанами".
Щоб повністю викупити контракт Яремчука Валенсії потрібно заплатити 4 мільйони євро. Однак клуб не може виділити таку суму. Влітку іспанський клуб планує продати своїх лідерів на 20-25 мільйонів, щоб збалансувати бюджет на наступний сезон.
Роман заради продовження кар'єри в Ла Лізі готовий був на зниження зарплати. Однак важке фінансове становище Валенсії поставило остаточну крапку в цьому питанні.
Кар'єра Яремчука в Іспанії
- Нагадаємо, що сезон 2023/24 Яремчук розпочинав у Брюгге. Форвард навіть забив за бельгійську команду 4 голи у кваліфікації Ліги конференцій.
- На початку вересня Роман на правах оренди опинився у Валенсії. Тривалий час нападник не міг відзначитися забитим м'ячем та отримував мало ігрової практики.
- Однак поступово Яремчук набрав форму та забив 4 голи за "кажанів", в тому числі у ворота мадридського Реала (2:2).
- Влітку Роман Яремчук у складі збірної України повинен поїхати на Євро-2024. Можливо після континентальної першості у форварда з'являться цікаві варіанти для продовження кар'єри.