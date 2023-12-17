Застал врасплох вратаря: Безус забил эффектный гол за Омонию – видео
Бывший игрок сборной Украины Роман Безус пополнил свой голевой счет в матче чемпионата Кипра. Украинец в свои 33 года не потерял бомбардирское дарование.
В субботу, 16 декабря, в чемпионате Кипра состоялся матч 15-го тура между командами Омония и Кармиотисса. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Роман Безус, пишет 24 Канал.
Читайте также Валенсия неожиданно отобрала очки у Барселоны: как сыграл вышедший из старта Яремчук – видео
На 20-й минуте поединка украинский полузащитник продемонстрировал свое мастерство. Во время атаки Омонии Роман оказался в нужное время в нужном месте и нанес прицельный удар по воротам соперников. Вратарь и защитники Кармиотисы даже не успели среагировать на удар Безуса.
Видео гола Безуса
В итоге матч завершился победой Омонии со счетом 2:1. После 15-ти матчей команда Безуса набрала 32 очка. Такое же количество баллов у АПОЭЛ, но у конкурентов сыграно на игру меньше.
- Отметим, что Роман Безус забил свой 8-й гол в сезоне. Украинец демонстрировал феноменальную результативность в квалификации Лиги конференций, где забил 6 голов. А вот в чемпионате Кипра Роман забил только второй гол.
- Свой следующий поединок Омония сыграет на выезде против АПОЭЛ. Матч состоится 23 декабря.