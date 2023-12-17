У суботу, 16 грудня, в чемпіонаті Кіпру відбувся матч 15-го туру між командами Омонія та Карміотісса. У стартовому складі господарів на поле вийшов українець Роман Безус, пише 24 Канал.

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На 20-й хвилині поєдинку український півзахисник продемонстрував свою майстерність. Під час атаки Омонії Роман опинився в потрібний час в потрібному місці і завдав прицільного удару по воротах суперників. Воротар та захисники Карміотісси навіть не встигли зреагувати на удар Безуса.

Відео голу Безуса

У підсумку матч завершився перемогою Омонії з рахунком 2:1. Після 15-ти матчів команда Безуса набрала 32 очка. Така ж кількість балів в АПОЕЛ, але у конкурентів зіграно на гру менше.