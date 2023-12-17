В субботу, 16 декабря, в чемпионате Кипра состоялся матч 15-го тура между командами Омония и Кармиотисса. В стартовом составе хозяев на поле вышел украинец Роман Безус, пишет 24 Канал.

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На 20-й минуте поединка украинский полузащитник продемонстрировал свое мастерство. Во время атаки Омонии Роман оказался в нужное время в нужном месте и нанес прицельный удар по воротам соперников. Вратарь и защитники Кармиотисы даже не успели среагировать на удар Безуса.

Видео гола Безуса

В итоге матч завершился победой Омонии со счетом 2:1. После 15-ти матчей команда Безуса набрала 32 очка. Такое же количество баллов у АПОЭЛ, но у конкурентов сыграно на игру меньше.