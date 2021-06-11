Безус вытащил Гент в еврокубки

Гент не оставил без внимания старания украинского футболиста. Роман Безус признан лучшим игроком клуба по итогам прошлого месяца.

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В мае 30-летний игрок сборной Украины забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в шести матчах за Гент.

Благодаря удачному завершению сезона Безус получил вызов в сборную Украины и поехал с командой на Евро-2020. Свой первый матч Роман может сыграть уже 13 июня, когда Украина в Амстердаме будет противостоять Нидерландам.