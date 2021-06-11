Безус витягнув Гент у єврокубки

Гент не залишив без уваги старання українського футболіста. Роман Безус визнаний найкращим гравцем клубу за підсумками минулого місяця.

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У травні 30-річний гравець збірної України забив 4 голи і віддав 2 гольові передачі в шести матчах за Гент.

Завдяки вдалому завершенню сезону Безус отримав виклик у збірну України та поїхав з командою на Євро-2020. Свій перший матч Роман може зіграти вже 13 червня, коли Україна в Амстердамі протистоятиме Нідерландам.