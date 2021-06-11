Сборная Швейцарии в пятый раз сыграет на Евро

Сборные Уэльса и Швейцарии встретятся в Баку. Обе команды дошли до плей-офф Евро-2016. Швейцарцы выбыли в 1/8 финала, а валлийцы добрались аж до полуфинала, где были биты будущим чемпионом Португалией.

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В целом статистика очных встреч накануне игры на "Олимпийском" в пользу Швейцарии. Уэльс выиграл один матч при трех поражениях.

Сборная Уэльса второй раз подряд играет на чемпионате Европы. Она дебютировала в финальной стадии Евро-2016 и выиграла группу, опередив Англию, Словакию и Россию.

Сборная Швейцарии в пятый раз играет в финальной части Евро. Все пять кампаний были в рамках семи последних чемпионатов Европы.

Уэльс – Швейцария: прогноз Favbet

На бумаге фаворитом поединка является сборная Швейцарии, победу которой в букмекерской компании Favbet оценивают коэффициентом 2,22.

Уэльс, выстреливший на Евро-2016, доказал, что не боится более опытных и именитых соперников. Победу валлийцев оценивают коэффициентом 4. Ничья в поединке коэффициент 3,05.

Во всех предыдущих матчах Уэльс и Швейцария забивали по крайней мере два гола. Следовательно, можно попробовать сделать ставку на тотал матча более 2, который оценен коэффициентом 2,15.

Поединок Уэльс – Швейцария начнется в 16:00.