Остался без футбола на полгода: экс-игрок сборной Украины получил тяжелую травму

Известный украинский футболист Роман Безус проводил результативный сезон за кипрскую Омонию. К сожалению, в последних матчах чемпионата уроженец Кременчуга не сможет помочь партнерам по команде.

В субботу, 14 апреля, в чемпионате Кипра Омония на выезде обыграла Анортосис (2:0). Только 10 стартовых минут в поединке смог отыграть Роман Безус.

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Какое повреждение получил Безус

Из-за тяжелой травмы экс-игрок сборной Украины вынужден был покинуть поле. Впоследствии стало известно, что у Романа разрыв ахиллова сухожилия. 33-летний футболист не сможет доиграть сезон и, вероятно, выбыл на шесть месяцев.

О полученной травме Безус сообщил в своем инстаграме.

Давно не было постов, ждал завершения сезона. Но для меня сезон закончился раньше. Так случилось. Я должен столкнуться с этой проблемой и выйти из нее лучше и сильнее. Я верю,

– написал Безус.

Также полузащитник поблагодарил болельщиков, друзей и семью за поддержку. Впрочем, украинский легионер надеется, что его клуб с честью выйдет из трудного положения и удачно завершит сезон.

Феерический сезон Безуса