У суботу, 14 квітня, у чемпіонаті Кіпру Омонія на виїзді обіграла Анортосіс (2:0). Лише 10 стартових хвилин поєдинку зміг відіграти Роман Безус.

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Яке пошкодження отримав Безус

Через важку травму ексгравець збірної України змушений був залишити поле. Згодом стало відомо, що у Романа розрив ахіллового сухожилля. 33-річний футболіст не зможе дограти сезон та, ймовірно, вибув на шість місяців.

Про отриману травму Безус повідомив у своєму інстаграмі.

Давно не було постів, чекав на завершення сезону. Але для мене сезон закінчився раніше. Так сталося. Я повинен зіткнутися з цією проблемою і вийти з неї кращим і сильнішим. Я вірю,

– написав Безус.

Також півзахисник подякував вболівальникам, друзям та сім'ї за підтримку. Втім, український легіонер сподівається, що його клуб з честю вийде зі скрутного становища та вдало завершить сезон.

Феєричний сезон Безуса