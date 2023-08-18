Пять голов влетели в ворота гостей из Кипра. А Омония смогла лишь на гол престижа. Единственную голевую атаку киприотов начал наш Роман Безус, превратившийся в одного из настоящих лидеров команды, пишет 24 Канал.

Стоит увидеть Ответ хейтерам: Яремчук оформил хет-трик за 18 минут в Лиге конференций – видео перфоменса

Суперасист не спас команду от вылета

Украинский полузащитник передачей из своей части поля вывел лицом к лицу с голкипером Какулиса, который не менее красиво опрокинул вратаря Мидтьюлланна. Счет тогда стал равным 1:1.

Это очередное результативное действие Безуса.

Видео ассиста Романа Безуса

Правда, после этого в ворота Омонии влетело еще 4 гола, а крутой ассист Безуса не спас команду ни от поражения 5:1, ни от вылета из Лиги конференций и соответственно еврокубков.

По итогам двух матчей счет в противостоянии 5:2 в пользу бывшего клуба Артема Довбика из Дании. Ведь первая встреча между Омонией и Миттьюлланном закончилась минимальной победой киприотов 1:0.

Отметим, что в текущем сезоне Безус забил 6 голов в 5 сыгранных поединках. Хотя еще в апреле 2023-го была информация, что Роман отстранен от команды. А все потому, что украинец поссорился с одноклубником прямо во время одной из тренировок Омонии.