Аж п'ять голів влетіло у ворота гостей із Кіпру. Натомість Омонія спромоглась лише на гол престижу. Єдину гольову атаку кіпріотів розпочав наш Роман Безус, який перетворився в одного зі справжніх лідерів команди пише 24 Канал.

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Суперасист не врятував команду від вильоту

Український півзахисник передачею зі своєї частини поля вивів віч-на-віч із голкіпером Какуліса, який не менш красиво перекинув воротаря Мідтьюлланна. Рахунок тоді став рівним 1:1.

Це чергова результативна дія Безуса.

Відео асисту Романа Безуса

Щоправда, після цього у ворота Омонії влетіло ще 4 голи, а крутий асист Безуса не врятував команду ні від поразки 5:1, ні від вильоту з Ліги конференцій та відповідно єврокубків.

За підсумками двох матчів рахунок у протистоянні 5:2 на користь колишнього клубу Артема Довбика із Данії. Адже перш зустріч між Омонією та Мідтьюлланном закінчилась мінімальною перемогою кіпріотів 1:0.

Відзначимо, що у поточному сезоні Безус забив 6 голів у 5-ти зіграних поєдинках. Хоча ще у квітні 2023-го була інформація, що Роман відсторонений від команди. А все через те, що українець посварився із одноклубником прямо під час одного з тренувань Омонії.