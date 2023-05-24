В среду, 24 мая, состоялся финал Кубка Кипра. В решающем поединке встречались Омония и АЕЛ, пишет 24 Канал.

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Судьбу поединка решил единственный гол Карима Ансарифарда забит на 84-й минуте. Этот трофей стал 15-м в клубной коллекции Омонии.

В финальном матче не смог принять участие Артем Беседин, накануне получил тяжелую травму. Его одноклубник Роман Безус вышел на замену на 73-й минуте, когда счет был 0:0. Таким образом, украинские легионеры впервые в своей карьере стали обладателями Кубка Кипра.

Украинцы среди триумфаторов Кубка Кипра / twitter.com/OMONOIAfootball

Стоит отметить, что на скамейке запасных неудачников финала – команды АЕЛ находился арендованный у Динамо Кристиан Биловар. Но главный тренер так и не выпустит украинского защитника на поле.

Любопытно! В розыгрыше Кубка Кипра сезона 2022/23 Артем Беседин сыграл в 3 матчах, но результативными действиями не отличился. Роман Безус принял участие в 4 поединках и забил 1 гол. Украинские легионеры пополнили Омонию в течение сезона: Безус в начале августа 2022 года, а Беседина арендовали в конце января 2023 года.