У середу, 24 травня, відбувся фінал Кубка Кіпру. У вирішальному поєдинку зустрічалися Омонія та АЕЛ, пише 24 Канал.

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Долю поєдинку вирішив єдиний гол Каріма Ансаріфарда забитий на 84-й хвилині. Цей трофей став 15-м в клубній колекції Омонії.

У фінальному матчі не зміг взяти участь Артем Бєсєдін, який напередодні отримав важку травму. Його одноклубник Роман Безус вийшов на заміну на 73-й хвилині, коли рахунок був 0:0. Таким чином, українські легіонери вперше у своїй кар'єрі стали володарями Кубка Кіпру.

Українці серед тріумфаторів Кубка Кіпру / twitter.com/OMONOIAfootball

Варто зазначити, що на лаві запасних невдах фіналу – команди АЕЛ перебував орендований в Динамо Крістіан Біловар. Але головний тренер так і не випусти українського захисника на поле.

Цікаво! В розіграші Кубка Кіпру сезону 2022/23 Артем Бєсєдін зіграв у 3 матчах, але результативними діями не відзначився. Роман Безус взяв участь у 4 поєдинках та забив 1 гол. Українські легіонери поповнили Омонію протягом сезону: Безус на початку серпня 2022 року, а Бєсєдіна орендували наприкінці січня 2023.