Рома официально уволила Жозе Моуриньо: тренер добыл для команды первый евротрофей в истории

"Особенный" коуч не смог доработать сезон в Роме. Португалец проработал в римской команде два с половиной года и дважды играл в финалах еврокубков.

В этом сезоне римская Рома не впечатляет своими результатами. "Волки" вышли в плей-офф Лиги Европы только со второго места, а в чемпионате пока идут только девятыми, отставая от топ-четверки на 5 баллов.

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В итоге руководство римлян отважилось на смену тренеру. Официальный сайт Ромы сообщил, что Жозе Моуриньо и его тренерский штаб покинули команду.

В последних шести матчах "волки" одержали всего одну победу в Серии А, а также вылетели из Кубка Италии от Лацио. Пока не сообщается, кто заменит португальца у руля Ромы.

Напомним, что Моуриньо возглавил клуб в 2021 году. В свой дебютный сезон он привел команду к победе в Лиге конференций. Это был первый евротрофей в истории Ромы. А в кампании 2022-2023 годов дошел с римлянами до финала Лиги Европы.

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Там итальянцы в серии пенальти уступили Севилью. В чемпионате же Рома при руководстве Моуриньо дважды подряд финишировала шестой, что не позволяло команде выйти в Лигу чемпионов.

Карьера Жозе Моуриньо