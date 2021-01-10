В воскресенье, 10 января, Рома померялась силами с Интером в рамках 17-го тура Серии А. Команды не смогли определить победителя встречи, расписав ничью.

Рома – Интер 2:2

Голы: Пеллегрини, 17, Манчини, 86-Шкриняр, 56, Хакими, 63

Команды начали интенсивно центральный матч тура Серии А. Первый опасный момент во встрече был в исполнении хозяев. Карсдорп получил передачу в штрафной. Он прицельно пробил в угол ворот, но голкипер Ханданович в блестящем сейве парировал удар, пишет 24 канал.

Стоящее Милан деклассировал Торино, повторив 70-летний рекорд Интера: видео

Хороший ответ был от Интера. Блестящую технику продемонстрировал Мартинес. Он получил точную передачу в штрафной и сильно пробил, но вратарь "волков" был на месте.

Главный бомбардир Интера Лукаку выпрыгнул выше защитников навстречу подаче с углового. Его точный удар головой был направлен под перекладину, но Лопес сыграл зорко, не позволив мячу попасть в сетку.

На 17-й минуте хозяевам удалось размочить счет. Пеллегрини откликнулся на передачу и безупречно пробил с границы штрафной, направив мяч мимо голкипера, который не был готов к такому выстрелу – 1:0.

Гол Пеллегрини

После пропущенного гола футболисты Интера не создали ничего острого у ворот соперника. В середине второго тайма Видаль подхватил ювелирный пас в штрафной и направил мяч далеко в сторону от ворот.

Мартинес получил свободное пространство и из центра штрафной ударом головой замкнул прострельную передачу, которую исполнил Янг. Однако мяч пролетел высоко над перекладиной.

Ассистент главного арбитра поднял флажок и рефери дал свисток. Активный Мартинес отправил мяч в сетку, но сделал это из положения вне игры. Первый тайм команды завершили с минимальным счетом в пользу Ромы – 1:0. Заслуженная победа в первой 45-минутке для "волков".

Боевая ничья

После перерыва Интер стремительно побежал в атаку. Брозович упустил 100-процентную возможность. Он из пределов штрафной попал в спину соперника.

Мартинес имел достаточно времени и пространства в штрафной, получив остроумную передачу, но с его ударом низом по центру ворот легко справился вратарь Лопес.

На 56-й минуте активность гостей дала результат. Шкриняр замкнул подачу с углового и с близкого расстояния головой спокойно отправив мяч в угол ворот – 1:1.

Равный счет

Уже через несколько минут гости вышли вперед в счете. Хакими проскочил мимо нескольких защитников и пробил из-за пределов штрафной. Мяч влетел в девятку после рикошета от стойки. Такой выстрел будет конкурировать за звание лучшего в этом туре – 1:2.

Интер вышел вперед

Ханданович несколько раз становился на пути гола после ударов игроков Ромы, которые бросились в стремительные атаки. Интер же действовал позиционно на поле и был у ворот хозяев только после быстрых контратак.

На 85-й минуте Манчини мощно приложился к мячу – голкипер на месте. Но игроку таки удалось отличиться во встрече. Вильяр отдал передачу с фланга после розыгрыша углового прямо в штрафную соперника, на эту передачу откликнулся Манчини, который головой отправил мяч прямо под штангу – 2:2.

Второй результативный удар Ромы

Как ни старались футболисты вывести свои клубы вперед, но так и не удалось этого сделать. В итоге – 2:2 боевая ничья в центральном матче.