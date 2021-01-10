У неділю, 10 січня, Рома помірялась силами з Інтером у рамках 17-го туру Серії А. Команди не змогли визначити переможця зустрічі, розписавши нічию.

Рома – Інтер 2:2

Голи: Пеллегріні, 17, Манчіні, 86 – Шкріняр, 56, Хакімі, 63

Команди інтенсивно розпочали центральний матч туру Серії А. Перший небезпечний момент у зустрічі був у виконанні господарів. Карсдорп отримав передачу в штрафному майданчику. Він прицільно пробив у кут воріт, але голкіпер Хандановіч у блискучому сейві парирував удар, пише 24 канал.

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Хороша відповідь була від Інтера. Блискучу техніку продемонстрував Мартінес. Він отримав точну передачу в штрафному майданчику і сильно пробив, але воротар "вовків" був на місці.

Головний бомбардир Інтера Лукаку вистрибнув вище за оборонців назустріч подачі з кутового. Його влучний удар головою був спрямований під поперечину, але Лопес зіграв пильно, не дозволивши м'ячу потрапити в сітку.

На 17-й хвилині господарям вдалось розмочити рахунок. Пеллегріні відгукнувся на передачу і бездоганно пробив з межі штрафного майданчика, спрямувавши м'яч повз голкіпера, який не був готовий до такого пострілу – 1:0.

Гол Пеллегріні

Після пропущеного голу футболісти Інтера не створили нічого гострого біля воріт суперника. У середині другого тайму Відаль підхопив ювелірний пас у штрафному майданчику та спрямував м'яч далеко вбік від воріт.

Мартінес отримав вільний простір та з центру штрафного майданчика ударом головою замкнув прострільну передачу, яку виконав Янг. Однак м'яч пролетів високо над поперечиною.

Асистент головного арбітра підняв прапорець і рефері дав свисток. Активний Мартінес відправив м'яч у сітку, але зробив це із положення поза грою. Перший тайм команди завершили з мінімальним рахунком на користь Роми – 1:0. Заслужена перемога у першій 45-хвилинці для "вовків".

Бойова нічия

По перерві Інтер стрімко побіг у атаку. Брозович змарнував 100-відсоткову нагоду. Він з меж штрафного влучив у спину суперника.

Мартінес мав вдосталь часу та простору в штрафному майданчику, отримавши дотепну передачу, але з його ударом низом по центру воріт легко впорався воротар Лопес.

На 56-й хвилині активність гостей дала результат. Шкріняр замкнув подачу з кутового та з близької відстані головою спокійно відправивши м'яч у кут воріт – 1:1.

Рівний рахунок

Вже через декілька хвилин гості вийшли вперед у рахунку. Хакімі проскочив повз кількох захисників та пробив з-за меж штрафного майданчика. М'яч влетів у дев'ятку після рикошету від стійки. Такий постріл буде конкурувати за звання найкращого у цьому турі – 1:2.

Інтер вийшов вперед

Хандановіч декілька разів ставав на заваді голу після ударів гравців Роми, які кинулись у стрімкі атаки. Інтер ж діяв позиційно на полі та був біля воріт господарів лише після швидких контратак.

На 85-й хвилині Манчіні потужно приклався до м'яча – голкіпер на місці. Але гравцю таки вдалось відзначитись у зустрічі. Вільяр віддав передачу з флангу після розіграшу кутового прямо у штрафний суперника, на цю передачу відгукнувся Манчіні, який головою відправив м'яч прямо під стійку воріт – 2:2.

Другий результативний удар Роми

Як не старались футболісти вивести свої клуби вперед, але так і не вдалось цього зробити. У підсумку – 2:2 бойова нічия у центральному матчі.