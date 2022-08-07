Благотворительный матч в Риме

Это будет первый поединок для "горняков" на втором тренировочном сборе. Однако матч состоится в Риме, а не в Словении, где базируется Шахтер, пишет 24 канал.

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Вокруг поединка итальянские болельщики и гости Рима создали невероятный ажиотаж. Билеты в продажу поступили 25 июля, а еще за два дня до начала матча все билеты были раскуплены. Более 65 тысяч фанатов вживую увидят поединок.

Напомним, что матч мог и не состояться. Когда Рома подписывала контракт с Пауло Фонсекой, в соглашении было прописано, что "волки" обещают "горнякам" провести поединок между первыми командами. Шахтер несколько раз пытался договориться о товарищеском поединке против итальянцев, но ничего не получалось.

Поэтому после таких отказов дончане поставили Рому перед фактом – либо провести матч летом 2022 года, либо волки будут вынуждены выплатить украинскому клубу штраф в размере 300 тысяч евро. Как видим, итальянская команда выбрала более легкий вариант.

Любопытно! Начало трансляции на ютуб-канале Шахтера в 20:50 по Киеву.

Рома – Шахтер: онлайн-трансляция матча