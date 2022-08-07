Благодійний матч у Римі

Це буде перший поєдинок для "гірників" на другому тренувальному зборі. Однак матч відбудеться у Римі, а не у Словенії, де базується Шахтар, пише 24 канал.

До теми Розкуплено усі квитки: уболівальники влаштували шалений ажіотаж навколо матчу Рома – Шахтар

Навколо поєдинку італійські уболівальники та гості Рима створили неймовірний ажіотаж. Квитки у продаж надійшли 25 липня, а ще за два дні до початку матчу усі квиьтки були розкуплені. Понад 65 тисяч фанатів наживо побачать поєдинок.

Нагадаємо, що матч міг і не відбутись. Коли Рома підписувала контракт із Пауло Фонсекою в угоді було прописано, що "вовки" обіцяють "гірникам" провести поєдинок між першими командами. Шахтар декілька разів намагася домовитись про товариський поєдинок проти італійців, але нічого не виходило.

Тому після таких відмов донеччани поставили Рому перед фактом – або провести матч влітку 2022 року, або "вовки" будуть змушені виплатити українському клубу штраф у розмірі 300 тисяч євро. Як бачимо, італійська команда обрала легший варіант.

Цікаво! Початок трансляції на ютуб-каналі Шахтаря о 20:50 за Києвом.

Рома – Шахтар: онлайн-трансляція матчу