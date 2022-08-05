Итальянцы соскучились по футболу

Поединок между Ромой и Шахтером состоится 7 августа в Риме на "Стадио Олимпико". Уже давно товарищескому матчу не было столько внимания.

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Итальянские болельщики и гости этой страны раскупили все билеты на эту встречу еще за два дня до начала. Напомним, что в свободную продажу билеты поступили 25 июля.

Более 65 тысяч станут свидетелями благотворительного матча между их любимой Ромой и донецким Шахтером.

Этот матч будет репетицией для "волков" перед стартом нового сезона-2022/2023 в Серии А. 14 августа Рома сыграет на выезде в первом туре против Салернитаны.

Обратите внимание! Матч Ромы – Шахтер начнется в 21:45 по киевскому времени.

Рома избежала штрафа

При подписании контракта с Пауло Фонсекой, который как раз перешел из Шахтера, Рома обязалась перед "горняками" провести матч между главными командами. Также итальянцы заплатили компенсацию в 1,5 миллиона евро за португальского наставника, уже покинувшего Рим и возглавившего французский Лилль.

"Горняки" несколько раз пытались организовать товарищеский поединок против Ромы, но ни разу так и не ударил по рукам с итальянским клубом. После чего дончане поставили Рому перед фактом – либо поединок сыграют летом 2022 года, либо итальянцы будут вынуждены выплатить украинскому гранду штраф в размере 300 тысяч евро.

Рома выбрала менее затратный вариант – провести матч.