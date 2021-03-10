В четверг, 11 марта, Рома на своем поле сыграет с Шахтером в матче 1/8 финала Лиги Европы. Украинские болельщики этот поединок могут посмотреть по телевидению, а также онлайн.

В сезоне-2020/2021 права на показ матчей Лиги Европы в Украине имеют холдинг "Медиа группа Украина" и провайдер "Воля". Последний передал свое право платформе Megogo.

По телевидению матч Рома – Шахтер покажет телеканал "Футбол 2". Начало трансляции в 21:55, сам матч начнется в 22:00.

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Рома – Шахтер: где смотреть

Смотреть онлайн матч Рома-Шахтер можно на платформе Oll.tv это будет та же трансляция с тем же комментатором, что и на канале "Футбол 2".

Однако доступ к трансляции на платформе Oll.tv.требует регистрации и платный. Самая дешевая подписка обойдется в 109 гривен в месяц.

Эта же трансляция будет доступна и для абонентов мобильных операторов "Киевстар" и lifecell. Однако и к ней доступ платный.

Также матч Лиги Европы Рома-Шахтер показывает платформа Megogo. Там доступ к трансляции доступен по подписке – "Максимальная" за 197 гривен в месяц.