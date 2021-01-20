Итальянская Рома сенсационно уступила в матче Кубка. Но на этом проблемы команды не заканчиваются. Даже несмотря на поражение, команду ожидают санкции.

Рома на своем поле уступила Специи. Еще в первые 15 минут гости забили дважды, когда сначала Галабинов забил с пенальти, а затем отличился Сапонара.

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Роме удалось сократить отставание в конце встречи – Мхитарян заработал пенальти, а Пеллегрини реализовал удар с отметки. Во втором тайме Мхитарян отличился сам. Поэтому при ничейном результате 2:2 командам пришлось играть дополнительное время.

Проблемы у Ромы начались почти сразу, как только они начали играть первый экстра-тайм. Сначала Манчини получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве. А меньше чем через минуту вратарь Пау Лопес грубо сыграл против соперника за пределами штрафной, за что был удален с поля.

После этих удалений тренер Ромы Паулу Фонсека был вынужден провести замену. Он выставил вратаря Фузату. А также снял Педро, выпустив Ибанез. Вот только эта замена стала шестой для Ромы в матче, при разрешенных пяти заменах. Поэтому за это нарушение Роме грозит техническое поражение.

Хотя Рома и так проиграла этот матч. После того, как Специя оказалась в численном превосходстве, команда забила дважды. Второй гол Сапонара на последней минуте матча был слишком насмешливым – увидев, что вратарь слишком далеко вышел из ворот, он забросил мяч в ворота над ним.

Отметим, если Роме засчитают техническое поражение, то это будет второе такое решение в этом сезоне. В первом туре чемпионата Италии Рома сыграла вничью с Вероной. Однако "волки" включили в заявку на матч Амаду Диавара как игрока в возрасте до 22 лет, хотя гвинейцу исполнилось уже 23 года. За эту ошибку Рома и была наказана.