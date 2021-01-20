Во вторник, 19 января, Вест Хэм на своем поле принимал Вест Бромвич в рамках 18 тура АПЛ. Хозяева благодаря результативной передаче Андрея Ярмоленко одержали важную победу над соперником.

Вест Хэм – Вест Бромвич 2: 1

Голы: Боуэн, 45+1, Антонио, 66 – Перейра, 51

Со стартовых минут матча Андрей Ярмоленко остался на скамейке запасных Вест Хэма. Команды долго не могли открыть счет вплоть до добавленного арбитром времени к первому тайму, пишет 24 канал.

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На 45+1 минуте Бенрахма "оставил в дураках" опекуна на фланге и отдал передачу в штрафную соперника. Мяч полетел прямо на Цоуфала, который сбросил на Боуэна. Полузащитник грудью направил мяч в ворота Вест Бромвича – 1:0. Гол в раздевалку от хозяев.

На старте второго тайма гости сравняли счет благодаря точному удару Перейры – 1:1.

После перерыва на поле появился украинец Ярмоленко, это было уже 11 появление игрока сборной Украины в этом сезоне в АПЛ. Полузащитник удачно вошел в игру и добавил активности в атаке хозяев. За 4 минуты Андрей уже ассистировал партнеру по команде. Украинец необычно для себя записал голевой пас головой, сбросив на Антонио, который в падении переиграл голкипера – 2:1.

Эта победа продлила беспроигрышную серию Вест Хэма уже до 5 матчей подряд в АПЛ. Команда украинца с 32 очками занимает 7 место. Вест Бромвич все никак не может выбраться со дна таблицы – 19 ступенька среди 20 клубов.

Вест Хэм – Вест Бромвич видеообзор