Італійська Рома сенсаційно поступилася у матчі Кубка. Але на цьому проблеми команди не закінчуються. Навіть попри поразку, на команду очікують санкції.

Рома на власному полі поступилася Спеції. Ще за перші 15 хвилин гості забили двічі, коли спочатку Галабінов забив з пенальті, а згодом відзначився Сапонара.

Варто побачити Асист Ярмоленка продовжив безпрограшну серію Вест Хема в АПЛ: відео

Ромі вдалося скоротити відставання наприкінці зустрічі – Мхітарян заробив пенальті, а Пеллегріні реалізував удар з позначки. У другому таймі Мхітарян відзначився сам. Тож за нічийного результату 2:2 командам довелося грати додатковий час.

Проблеми в Роми розпочалися мало не одразу, як вони почали грати перший екстратайм. Спочатку Манчіні отримав другу жовту картку та залишив команду у меншості. А менше чим за хвилину воротар Пау Лопес грубо зіграв проти суперника за межами штрафного, за що був вилучений з поля.

Після цих вилучень тренер Роми Паулу Фонсека був змушений провести заміну. Він випустив воротаря Фузату. А також зняти Педро, випустивши Ібанеза. От тільки ця заміна стала шостою для Роми в матчі, при дозволених п'яти замінах. Відтак за це порушення Ромі загрожує технічна поразка.

Хоча Рома і так програла цей матч. Після того, як Спеція опинилася у чисельній більшості, команда забила двічі. Другий гол Сапонаро на останній хвилині матчу був занадто глузливим – побачивши, що воротар задалеко вийшов з воріт, він закинув м'яч у ворота над ним.

Відзначимо, якщо Ромі зарахують технічну поразку, то це буде друге таке рішення в цьому сезоні. В першому турі чемпіонату Італії Рома зіграла внічию з Вероною. Однак "вовки" включили в заявку на матч Амаду Діавара як гравця у віці до 22 років, хоча гвінейцю виповнилося вже 23 роки. За цю помилку Рома і була покарана.