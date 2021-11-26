Рома разбила Зарю в Риме: кто стал лучшим игроком в команде Скрипника

Рома уверенно одолела Зарю и гарантировала себе минимум второе место в группе С. Стало известно, кто из футболистов стал героем матча.

Оценки футболистов за игру

Голкипер луганского клуба четыре раза вынимал мяч из сетки собственных ворот. Рома уничтожила Зарю со счетом 4:0.

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Статистический портал SofaScore оценил действия игроков в матче. Лучшим в составе украинской команды стал вратарь Дмитрий Мацапура – 7.2. Также неплохие оценки получили нападающий Шахаб Захеди и полузащитник Ловро Цвек – по 6.6.

Лучшим футболистом матча в составе обеих команд стал фланговый полузащитник Ромы Николо Заніоло – 9.1. Игрок отметился вторым голом в воротах Зари.

Автор дубля в итальянской команде Тэмми Абрагам получил оценку 7.7. Нападающий забил гол-красавец в ворота Мацапуры.



Рома – Заря: оценки игроков за матч / Скриншот из SofaScore