Рома разбила Зарю в Риме: кто стал лучшим игроком в команде Скрипника
Источник:SofaScore
Рома уверенно одолела Зарю и гарантировала себе минимум второе место в группе С. Стало известно, кто из футболистов стал героем матча.
Оценки футболистов за игру
Голкипер луганского клуба четыре раза вынимал мяч из сетки собственных ворот. Рома уничтожила Зарю со счетом 4:0.
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Статистический портал SofaScore оценил действия игроков в матче. Лучшим в составе украинской команды стал вратарь Дмитрий Мацапура – 7.2. Также неплохие оценки получили нападающий Шахаб Захеди и полузащитник Ловро Цвек – по 6.6.
Лучшим футболистом матча в составе обеих команд стал фланговый полузащитник Ромы Николо Заніоло – 9.1. Игрок отметился вторым голом в воротах Зари.
Автор дубля в итальянской команде Тэмми Абрагам получил оценку 7.7. Нападающий забил гол-красавец в ворота Мацапуры.
Рома – Заря: оценки игроков за матч / Скриншот из SofaScore
- Рома окончательно развеяла надежды Зари на еврокубковую весну. Украина осталась без представителей в еврокубках.
- Луганский клуб с 6 очками занимает третье место в группе. Подопечные Жозе Моуринью за тур до завершения группового раунда Лиги конференций идут вторыми, в их активе 10 баллов.