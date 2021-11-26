Политический баннер по мнению итальянцев

Футболисты луганской Зари не остались без поддержки на выезде. Десяток украинских фанатов заполнил гостевой сектор на стадионе "Олимпийский" в Риме.

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Однако было не все так гладко. Стюарды арены не позволили болельщикам Зари пронести на трибуны баннер с надписью: "Луганск – это Украина". Итальянцы считали, что в этом плакате содержится политический контекст.

Даже поддержка фанатов не помогла подопечным Виктора Скрипника получить положительный результат. Рома разгромила украинскую команду, наколотив в ее ворота четыре гола. В итоге – 4:0.

Еврокубки для Зари закончились

Такой исход стал роковым для Зари. Луганский клуб еще за тур до завершения группового раунда завершил для себя борьбу за еврокубки. Украинцы занимают третье место, уступая Роме четырьмя пунктами в группе. Заря уже никак не догонит оппонента и не выпрыгнет на вторую позицию.

За пять туров футболисты Скрипника одержали две победы и трижды проиграли. Все три клуба из Украины покинули турниры. Еврокубковая весна будет без представителей Украины.

К слову. В шестом туре Заря дома примет Буде/Глимт. Поединок состоится 9 декабря.