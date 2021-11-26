Красивая точка в матче

Еще до перерыва хозяева довели счет 2:0. Рома уверенно переигрывала Зарю. После отдыха за дело взялся Тэмми Абрагам.

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На 46-й минуте нападающий забил третий гол Ромы в матче, а уже после экватора поединка оформил дубль в ворота украинского клуба.

Абрагам забил невероятным ударом через себя после рикошета от ноги игрока соперника. Мяч полетел прямо в дальний угол, куда не смог дотянуться голкипер. Красивый выстрел бисиклетой поставил точку в игре.

К слову. За 19 матчей в этом сезоне Абрагам забил 7 голов, 4 из них были забиты в Лиге конференций.

Рома разгромила Зарю в Риме – 4:0. Подопечные Жозе Моуринью забрали у Зари все шансы на еврокубковую весну.

После 5-ти туров в группе С луганский клуб занимает 3 место, имея в своем активе 6 очков. Ко второй позиции, которую занимает как раз Рома, отставание в 4 балла.

Лидером группы неожиданно идет норвежский Буде / Глимт, опережая итальянцев на один пункт. Замыкает таблицу софиевское ЦСКА – один балл.

Второй гол Абрагама в ворота Зари