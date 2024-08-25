Рома – Эмполи 1:2

Голы: Шомуродов, 80 – Гьяси, 45, Коломбо, 61 (пен).

В чемпионате Италии в эти выходные проходят матчи 2 тура сезона 2024-2025. На вечер воскресенья был вынесен матч с участием Ромы, которая принимала аутсайдера турнира Эмполи, пишет 24 Канал.

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Невыразительный Довбик

В первом туре "волки" не смогли переиграть другого андердога Кальяри (0:0). Тогда за римлян дебютировал Артем Доабик, который провел почти весь матч и даже попал в перекладину.

Теперь же украинец имел возможность открыть счет своим голам в битве с Эмполи. Тренер снова выставил Артема с первых минут, однако и на этот раз Довбик особо не впечатлил.

Форвард нанес лишь три удара за всю игру, но лишь один был в створ. Его парировал вратарь соперника. А вот Эмполи смог успешно наказать Рому за провалы в защите.

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Рома без побед

Под занавес первого тайма счет открыл Гьяси, а в середине второго Эмполи получил право на пенальти. Его успешно реализовал Коломбо. Сократить отставание Роме помог выход Шомуродова.

Узбек сумел отличиться спустя три минуты после появления на замену. Впрочем сравнять счет Рома не сумела, набрав в первых двух турах лишь один балл. Одержать первую победу в сезоне римляне попытаются через неделю, но их соперником будет грозный Ювентус.