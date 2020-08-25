Итальянская "Рома" официально разместила информацию о подписании на правах свободного агента Педро Родригеса.

Контракт с 33-летним испанцем рассчитан до 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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По неофициальной инморации, зарплата игрока составит 3 миллиона евро в год. Вингер стал первым новичком "Ромы" при новом владельце Дени Фридкине.

Испанский вингер пока травмирован, однако должен вернуться к тренировкам в течение месяца. Ранее пресса писала, что тренер "волков" Паулу Фонсека лично убедил испанца сделать свой выбор в пользу переезда в Рим.

Что известно о карьере Педро

Предыдущим клубом Педро был "Челси", за который он выступал с 2015 года. В минувшем сезоне на счету Педро 2 гола и 3 ассиста в 23 матчах за "Челси" во всех турнирах.

За всю свою карьеру испанец пять раз становился чемпионом Испании и один раз – Англии. Также на его счету три победы в Лиге чемпионов, одна – в Лиге Европы, а также триумф со сборной на ЧМ-2010 и Евро-2012.