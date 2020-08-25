Італійська "Рома" офіційно розмістила інформацію про підписання на правах свободного агента Педро Родрігеса.

Контракт з 33-річним іспанцем розрахований до 2023 року. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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За неофіційною інморацією, зарплата ігрока складе 3 мільйони євро в рік. Вінгер став першим новачком "Роми" при новому власнику Дені Фрідкіні.

Іспанський вінгер наразі травмований, проте повинен повернутись до тренувань протягом місяця. Раніше преса писала, що тренер "вовків" Паулу Фонсека особисто переконав іспанця зробити свій вибір на користь переїзду в Рим.

Що відомо про кар'єру Педро

Попереднім клубом Педро був "Челсі", за який він виступав з 2015 року. У минулому сезоні на рахунку Педро 2 голи і 3 асисти у 23 матчах за "Челсі" у всіх турнірах.

За всю свою кар'єру іспанець п'ять разів ставав чемпіоном Іспанії і один раз – Англії. Також на його рахунку три перемоги в Лізі чемпіонів, одна – в Лізі Європи, а також тріумф зі збірною на ЧС-2010 і Євро-2012.