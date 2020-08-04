Співробітництво між італійською "Ромою" та компанією EA Sports добігло кінця. Клуб не буде офіційно представлений у новій версії футбольного симулятора FIFA 21.

Таким чином у FIFA 21 замість клубу AS Roma буде виступати Roma FC. А стадіон, на якому виступатиме команда, називатиметься "Олімпік". Про це офіційно повідомляється на сайті EA Sports. Відповідно буде змінений і логотип команди, і форма.

Водночас: "Мілан" та "Інтер" будуть ексклюзивно представлені у FIFA 21

При цьому гравці будуть офіційно представлені в грі. Також збережеться і "хімія" між ними в режимі Ultimate Team.

Щодо причин такого рішення – не повідомляється. До цього в EA Sports офіційно оголосили про ексклюзивне партнерство з двома іншими італійськими легендарними клубами – "Мілан" та "Інтер". Обидві команди офіційно будуть представлені лише у FIFA 21. Натомість ще у FIFA 20 вже не було офіційно представлено "Ювентус". Клуб має підписаний договір з головним конкурентом EA Sports – фірмою Konami, яка є розробником гри Pro Evolution Soccer. Тому у FIFA 20 команда називалася Piemonte Calcio.

Гра FIFA 21 буде доступна на PS4, Xbox One чи PC. Її вихід запланований на 9 жовтня. Для тих, хто зробить передзамовлення, гра буде доступна вже 6 жовтня. Для власників EA Access (PS4 або Xbox One) чи Origin Access (PC) пробну версію гри отримають ще 1 жовтня.