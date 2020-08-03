Итальянские команды "Интер" и "Милан" стали официальными партнерами компании EA Sports. Именно она является разработчиком футбольного симулятора FIFA 21.

Оба клуба будут эксклюзивно представлены в FIFA 21. О деталях соглашения между клубами и EA Sports сообщает издание Goal.com.

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Разработчик игры максимально детально воссоздаст футболистов команд, экипировки, стадионы, тренировочные базы.

Учитывая, что EA Sports подписал с "Интером" и "Миланом" эксклюзивный договор, в других футбольных симуляторах обе команды официально представлены не будут.

Свое решение подписать соглашения с "Миланом" и "Интером" в EA Sports объяснили тем, что эти команды входят в тройку самых популярных клубов Италии. Кроме того, за последний сезон оба клуба показали довольно зрелищную игру, вернувшись на вершину турнирной таблицы.

У "Ювентуса" есть эксклюзивный договор с главным конкурентом – фирмой Konami, которая разрабатывает Pro Evolution Soccer. Поэтому в предыдущей версии FIFA вместо "Ювентуса" выступала вымышленная команда Piemonte Calcio.

Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One или PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Владельцы EA Access (PS4 или Xbox One) или Access Origin (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.