"Милан" и "Интер" будут эксклюзивно представлены в FIFA 21
Итальянские команды "Интер" и "Милан" стали официальными партнерами компании EA Sports. Именно она является разработчиком футбольного симулятора FIFA 21.
Оба клуба будут эксклюзивно представлены в FIFA 21. О деталях соглашения между клубами и EA Sports сообщает издание Goal.com.
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Разработчик игры максимально детально воссоздаст футболистов команд, экипировки, стадионы, тренировочные базы.
Учитывая, что EA Sports подписал с "Интером" и "Миланом" эксклюзивный договор, в других футбольных симуляторах обе команды официально представлены не будут.
Свое решение подписать соглашения с "Миланом" и "Интером" в EA Sports объяснили тем, что эти команды входят в тройку самых популярных клубов Италии. Кроме того, за последний сезон оба клуба показали довольно зрелищную игру, вернувшись на вершину турнирной таблицы.
Игра FIFA 21 будет доступна на PS4, Xbox One или PC. Ее выход запланирован на 9 октября. Для тех, кто сделает предзаказ, игра будет доступна уже 6 октября. Владельцы EA Access (PS4 или Xbox One) или Access Origin (PC) пробную версию игры получат еще 1 октября.