Чи зможе Мілан перервати серію невдач: прогноз букмекерів на матч з Ромою
Роман та Мілан зіграють 28 лютого у черговому матчі Серії А. Букмекери вже оцінили шанси команд на перемогу в протистоянні.
Джерело:24 канал
Рома – Мілан: прогноз
Команда колишнього наставника донецького Шахтаря Паулу Фонсеки виглядала вельми симпатично в першій частині чемпіонату, показуючи видовищний атакуючий футбол. За 23 тури "вовки" здобули 13 перемог, 5 разів зіграли внічию і зазнали 5 поразок. З 44 очками в активі римляни посідають четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого Інтера на дев'ять балів.
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Перед Фонсекою стоїть завдання-мінімум вивести Рому в Лігу чемпіонів, чого в минулому сезоні йому не вдалося зробити.
Після 23 турів Мілан займає друге місце в турнірній таблиці елітного дивізіону Італії, відстаючи від Інтера на 4 очки. Команда Стефано Піолі програла 4 матчі, стільки ж разів зіграла внічию, і має гандикап над багаторічним чемпіоном, Ювентусом, в 4 бали. Так що, швидше за все, саме два клуби з Мілана розіграють між собою чемпіонський титул, оскільки туринцям буде складно відіграти 8 очок.
Прогноз від Favbet на центральний матч туру
Звитяга Роми оцінена у 2.31. На успіх "россонері" дають трішки інші цифри – 3,15. Враховуючи рівні сили цих двох команд нічия теж може стати остаточним рахунком зустрічі – 3,55.
На вболівальників чекає результативний поєдинок. Експерти схиляються до того, що обидві команди зможуть змінити нулі на табло – 1,52.
З яким рахунком може завершитись протистояння? Швидше за все підопічні у матчі буде нічия 1:1 – 6,50. Чи зможуть побачити любителі італійського футболу пенальті у зустрічі? Букмекери вважають, що жоден з гравців не пробиватиме 11 метровий удар у матчі – 1,50.
Хто відзначиться у зустрічі? Златан Ібрагімович – головний бомбардир Мілана. Саме на його гол дають найкращий коефіцієнт 2,00. Трохи більше віддають Борха Майоралю – 2,30.
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