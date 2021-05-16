Рома – Лацио 2:0

Голы: Мхитарян, 42, Педро, 78

Удаление: Ачерби, 87 (Лацио)

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Уже в начале встречи гости могли выйти вперед в счете. Альберто вышел на удар после грубой ошибки в защите Ибанеза. Лишь яркий сейв голкипера помешал голу. Активнее в атаке были гости, но забили "волки".

Уже на 42-й минуте Джеко мастерски обыграл опекуна в штрафной, сыграл на опережение и отдал передачу в район 11 метров. На пас откликнулся Мхитарян и размочил нули на табло – 1:0.

На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. После отдыха Кристанте упустил прекрасную возможность удвоить счет. Полузащитник принял мяч на грудь и в одно касание мощно пробил в сторону ворот "орлов" – над перекладиной.

Лучший момент в составе Лацио имел Иммобиле. Но удар пяткой нападающего остановил голкипер Фузату. На 78-й минуте Рома забила свой второй гол во встрече. Педро взял на себя инициативу и решился на удар из-за пределов штрафной – 2:0.

Похожим выстрелом пытался забить Джеко, но его удару не хватило меткости. На 87-й минуте Лацио сам создал себе проблемы. Ачерби ценой фола остановил Джеко. Защитник увидел перед собой вторую желтую карточку во встрече, которая автоматически превратилась в удаление.

Рома уверенно переиграла Лацио 2:0. Команда Паулу Фонсеки с 61 пунктом идет на 7-й позиции. За два тура до завершения сезона Серии А Рома уже вряд ли сможет догнать Лацио, которое имеет в своем активе 67 очков.

Рома – Лацио видеообзор матча