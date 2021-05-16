Рома – Лаціо 2:0

Голи: Мхітарян, 42, Педро, 78

Вилучення: Ачербі, 87 (Лаціо)

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Вже на початку зустрічі гості могли вийти вперед у рахунку. Альберто вийшов на удар після грубої помилки у захисті Ібанеза. Лише яскравий сейв голкіпера став на заваді голу. Активнішими в атаці були гості, але забили "вовки".

Вже на 42-й хвилині Джеко майстерно обіграв опікуна у штрафному, зіграв на випередження та віддав передачу у район 11 метрів. На пас відгукнувся Мхітарян та розмочив нулі на табло – 1:0.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги господарів. Після відпочинку Крістанте змарнував чудову нагоду подвоїти рахунок. Півзахисник прийняв м'яч на груди та в один дотик потужно пробив у сторону воріт "орлів" – над поперечиною.

Найкращий момент у складі Лаціо мав Іммобіле. Але удар п'яткою нападника зупинив голкіпер Фузату. На 78-й хвилині Рома забила свій другий гол у зустрічі. Педро взяв на себе ініціативу та наважився на удар з-за меж штрафного – 2:0.

Схожим пострілом намагався забити Джеко, але його удару забракло влучності. На 87-й хвилині Лаціо сам створив собі проблеми. Ачербі ціною фолу зупинив Джеко. Захисник побачив перед собою другу жовту картку у зустрічі, яка автоматично перетворилась у вилучення.

Рома впевнено переграла Лаціо 2:0. Команда Паулу Фонсеки з 61 пунктом йде на 7-й позиції. За два тури до завершення сезону Серії А Рома вже навряд чи зможе наздогнати Лаціо, яке має у своєму активі 67 очок.

Рома – Лаціо відеоогляд матчу