В воскресенье, 10 января, Интер проведет выездной поединок против Ромы в рамках 17-го тура Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом матче.

Рома – Интер: перед матчем

Рома в пяти из шести последних поединках не знала вкуса поражений. Лишь матч с Аталантой стал настоящим фиаско для "волков" (4:1). За 16 встреч в Серии А команда под руководством бывшего наставника Шахтера Паулу Фонсеки занимает высокое третье место в таблице. В их активе 33 очка, что на четыре пункта меньше, чем у лидера сезона Милана, пишет 24 канал.

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Интер находится в похожей ситуации. "Нерадзурри" с 36 пунктами располагаются на второй строчке. Поэтому победа Ромы в этом противостоянии может их вплотную приблизить к прямому конкуренту. Победа нужна обеим командам, чтобы отдалиться от Ювентуса, который "дышит" в спину обоим клубам.

Интересно, что в восьми последних домашних встречах Рома ни разу не терпела поражений – 6 побед и 2 ничьи.

Интер в этом сезоне в чемпионате не смог победить лишь в трех гостевых матчах. У команды Антонио Конте лучшая атака в Серии А – в 16 поединках игроки забили 41 гол.

Центральный матч 17-го тура Серии А Рома – Интер состоится в воскресенье, 10 января. Стартовый свисток судьи прозвучит в 13:30

Что прогнозируют букмекеры?

Букмекеры Parimatch колеблются, кто же победит в этой встрече. Но небольшое преимущество в коэффициентах на победу отдали Интеру – 2,40. На успех Ромы можно сделать ставку с коэффициентом 2,90. Ничья в этом жарком противостоянии тоже не исключена – 3,60.

Вероятно матч закончится со счетом 1:2 в пользу гостей или ничьей 1:1. Такие результаты встречи оценены в 7,90 и 9,30 соответственно. Эксперты отдали 12,5 на минимальную победу "волков" 1:0.

Нули на табло скорее всего размочат подопечные Антонио Конте – 1,79. На то, что первыми результативный удар в свой актив запишет команда Паулу Фонсеки – 1,96. Аналогичные показатели стоят и на последний гол в поединке.

Тотал матча 2-3 гола – 2,17. Следует обратить внимание на показатель, что "нерадзурри" одержат победу и останутся свои ворота "сухими" – 4,70. А вот на такой же результат, но в исполнении Ромы – 5,50.