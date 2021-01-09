У неділю, 10 січня, Інтер проведе виїзний поєдинок проти Роми у рамках 17-го туру Серії А. букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Рома – Інтер: перед матчем

Рома у п'яти з шести останніх поєдинків не знала смаку поразок. Лише матч з Аталантою став справжнім фіаско для "вовків" (4:1). За 16 зустрічей у Серії А команда під керівництвом колишнього наставника Шахтаря Паулу Фонсеки посідає високе третє місце у таблиці. У їх активі 33 очки, що на чотири пункти менше, ніж у лідера сезону Мілана, пише 24 канал.

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Інтер перебуває у схожій ситуації. "Нерадзуррі" із 36 пунктами розташовуються на другій сходинці. Тож перемога Роми у цьому протистоянні може їх впритул наблизити до прямого конкурента. Звитяга потрібна обом командам, щоб віддалитись від Ювентуса, який "дихає" у спину обом клубам.

Цікаво, що у восьми останніх домашніх зустрічах Рома жодного разу не зазнавала поразок – 6 перемог та 2 нічиї.

Інтер у цьому сезоні в чемпіонаті не зміг перемогти лише у трьох гостьових матчах. У команди Антоніо Конте найкраща атака у Серії А – в 16 поєдинках гравці забили 41 гол.

Центральний матч 17-го туру Серії А Рома – Інтер відбудеться у неділю, 10 січня. Стартовий свисток судді пролунає о 13:30

Що прогнозують букмекери?

Букмекери Parimatch вагаються, кому ж переможе у цій зустрічі. Але невеличку перевагу у коефіцієнтах на звитягу віддали Інтеру – 2,40. На успіх Роми можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,90. Нічия у цьому спекотному протистоянні теж не виключена – 3,60.

Ймовірно матч завершиться з рахунком 1:2 на користь гостей або нічиєю 1:1. Такі результати зустрічі оцінені у 7,90 та 9,30 відповідно. Експерти віддали 12,5 на мінімальну перемогу "вовків" 1:0.

Нулі на табло швидше за все розмочать підопічні Антоніо Конте – 1,79. На те, що першими результативний удар у свій актив запише команда Паулу Фонсеки – 1,96. Аналогічні показники стоять і на останній гол у поєдинку.

Тотал матчу 2-3 голи – 2,17. Слід звернути увагу на показник, що "нерадзуррі" здобудуть перемогу та залишаться свої ворота "сухими" – 4,70. А от на такий же результат, але у виконанні Роми – 5,50.