В воскресенье, 10 января, в Италии состоится матч Рома – Интер. Посмотреть эту игру можно будет и в Украине

Это будет матч, в котором между собой сыграют команды, которые занимают второе и третье места в турнирной таблице. Миланская команда пока вторая, опережая Рому на три очка.

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Интер мог подойти к этому матчу в статусе лидера. Но команда неожиданно проиграла Сампдории 6 января, и не смогла обойти Милан. Тем самым "нерадзури" прервали серию из девяти матчей без поражений (восемь побед и единственная ничья с донецким Шахтером в Лиге чемпионов).

Рома тоже показала хорошую серию. Из шести последних матчей в чемпионате "волки" выиграли пять, и лишь однажды проиграли – Аталанте украинца Руслана Малиновского.

В Украине матч Рома – Интер покажет телеканал "Футбол 1". Начало трансляции в 13:25, сам матч начнется в 13:30.

Смотреть онлайн матч Рома – Интер можно на платформе Oll.tv. Но доступ к трансляции платный и требует регистрации. Самая дешевая месячная подписка обойдется в 109 гривен. Другие подписки с большим количеством каналов – от 139 гривен