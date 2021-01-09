У неділю, 10 січня, в Італії відбудеться матч Рома – Інтер. Переглянути цю гру можна буде і в Україні

Це буде матч, в якому між собою зіграють команди, які посідають друге та третє місця в турнірній таблиці. Міланська команда поки друга, випереджаючи Рому на три очки.

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Інтер міг підійти до цього матчу у статусі лідера. Але команда неочікувано програла Сампдорії 6 січня, і не змогла обійти Мілан. Тим самим "нерадзурі" перевали серію із дев'яти матчів без поразок (вісім перемог і єдина нічия з донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів).

Рома теж показала хорошу серію. З шести останніх матчів в чемпіонаті "вовки" виграли п'ять, і лише одного разу програли – Аталанті українця Руслана Маліновського.

В Україні матч Рома – Інтер покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції о 13:25, сам матч розпочнеться о 13:30.

Дивитися онлайн матч Рома – Інтер можна на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. найдешевша місячна підписка обійдеться в 109 гривень. Інші підписки з більшою кількістю каналів – від 139 гривень