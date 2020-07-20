19 июля "Рома" принимала "Интер" в матче 34 тура Серии А. Римляне разошлись ничьей с соперником в родных стенах.

Рома – Интер 2:2

Голы: Спинаццола. 45+2, Мхитарян, 57 – Де Врэй, 19 Лукаку, 87

Читайте также: "Аталанта" Малиновского побила исторический рекорд, но неожиданно потеряла очки в Вероне: видео

До матча "Рома" располагалась на пятой позиции, но в спину команде из Рима "дышат" грозные "Наполи" и "Милан". Поэтому хозяевам в матче нужна была только победа, сообщает 24 канал.

"Интер" же занимал третье место. До поединка он имел одинаковое количество очков с "Аталантой" Малиновского, которая сенсационно сыграла вничью 1:1 с "Вероной". Успех в этой встрече дал бы возможность опередить команду украинца и выйти на второе место.

Жаркий тайм в Риме

Активнее матч начали хозяева. Спинаццола выполнил навесную передачу в штрафную. К сожалению для него, защита соперника с легкостью с ней справилась, перехватив мяч.

Манчини избавился от опеки в штрафной, вовремя выпрыгнул и пробил головой с близкого расстояния, но мяч полетел далеко от стойки.

На 15-й минуте прекрасно сыграло правило: "Не забиваешь ты – забивают тебе". Стефан Де Врей выпрыгнул выше защитников "Ромы" во вратарской площадке и замкнул подачу с углового, ударом головой отправив мяч в угол ворот. У голкипера не было шанса среагировать – 0:1.

Опять Спинаццола угрожал воротам гостей. Он искусной передачей попытался найти одного из партнеров в штрафной, но игрок соперника среагировал блестяще и перехватил мяч.

Брозович имел прекрасную возможность забить из-за пределов вратарской и пробил в нижний угол ворот, но Пау Лопес выдал сумасшедший сейв, предотвратив гола.

Неплохую навесную передачу в штрафную выполнил все тот же Спинаццола, но мяч перехватила защита соперника.

"Рома" же смогла до перерыва сравнять счет. Спинаццола подобрал мяч в штрафной и переиграл голкипера – 1:1.

У арбитра возникли сомнения в чистоте гола, поэтому побежал посмотреть повтор. Обратившись к ВАР, он не отменил взятие ворот. Команды ушли при равном счете игры в раздевалки.

Спасательный пенальти

Янг решил нанести удар в ворота, но особой угрозы для голкипера он не представлял, поскольку был заблокирован одним из защитников – мяч улетел на угловой удар.

На 54-й минуте Лаутаро Мартинес забил гол, но судья на линии поднял флажок – офсайд.

Через три минуты уже римляне вышли вперед в счете. Мхитарян сыграл на добивании в штрафной, отправив мяч в сетку точно в центр ворот – 2:1.

Один из самых активных в составе "Ромы" Спинаццола выполнил хорошую навесную передачу в штрафную, однако игрок соперника выбил мяч на угловой.

Эриксен пробил со штрафного – стенка справилась со своей работой и заблокировала выстрел.

Барелла пробил из-за пределов штрафной, но удар тоже был заблокирован.

Данило Д'Амброзио выполнил опасный пас в штрафную и попытался вывести партнера по команде на удобную для удара позицию, но его передачу перехватил один из защитников.

На 86-й минуте "Интер" заработал 11-метровый удар, прекрасная возможность сравнять счет. К мячу подошел Лукаку и уверенно переиграл голкипера – 2:2.

Финальный свисток судьи зафиксировал счет – 2:2.

Обзор поединка Рома – Интер

Турнирная таблица Серии А