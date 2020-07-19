Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский не смог помочь своей команде обыграть на выезде "Верону" (1:1) в матче 34 тура Серии А.

Верона – Аталанта 1:1

Голы: Пессина, 59 – Сапата, 50

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В первом тайме команды не отличались голами, а во второй половине "Аталанта" вышла вперед в счете благодаря настойчивости Сапаты, который обокрал защитника и пробил мимо голкипера.

"Верона" отставала лишь 9 минут – Пессина добил мяч в ворота после сейва Голлини. "Бергамаско" больше владели инициативой, однако веронцы с Мигелем Велозу в составе удержали победу.

Добавим, что Малиновский провел на поле 78 минут и был заменен на Луиса Муриеля. Авторитетный портал WhoScored поставил Малиновскому среднюю оценку – 6.7.

Верона – Аталанта видеообзор матча

Видео действий Малиновского