"Аталанта" Малиновского побила исторический рекорд, но неожиданно потеряла очки в Вероне: видео
Украинский легионер "Аталанты" Руслан Малиновский не смог помочь своей команде обыграть на выезде "Верону" (1:1) в матче 34 тура Серии А.
Верона – Аталанта 1:1
Голы: Пессина, 59 – Сапата, 50
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В первом тайме команды не отличались голами, а во второй половине "Аталанта" вышла вперед в счете благодаря настойчивости Сапаты, который обокрал защитника и пробил мимо голкипера.
"Верона" отставала лишь 9 минут – Пессина добил мяч в ворота после сейва Голлини. "Бергамаско" больше владели инициативой, однако веронцы с Мигелем Велозу в составе удержали победу.
Добавим, что Малиновский провел на поле 78 минут и был заменен на Луиса Муриеля. Авторитетный портал WhoScored поставил Малиновскому среднюю оценку – 6.7.
Верона – Аталанта видеообзор матча
Видео действий Малиновского
- Три очка в Вероне позволили бы команде Гасперини до четырех очков сократить отставание от Ювентуса накануне матча туринцев и де-юре забронировать место в Лиге чемпионов.
- Команда Джан Пьеро Гасперини не знает поражений 14 матчей подряд и повторила клубный рекорд, установленный в сезоне 1988/89. Также на счету бергамцев уже 94 забитых мяча в сезоне – так много они раньше никогда не забивали.