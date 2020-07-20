19 липня "Рома" приймала "Інтер" у матчі 34 турі Серії А. Римлянини розійшлись нічиєю із суперником у рідних стінах.

Рома – Інтер 2:2

Голи: Спінаццола. 45+2, Мхітарян, 57 – Де Врей, 19, Лукаку, 87

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До матчу "Рома" розташовувалась на п'ятій позиції, але в спину команді з Риму "дихають" грізні "Наполі" та "Мілан". Тому господарям у матчі потрібна була лише перемога, повідомляє 24 канал.

"Інтер" ж посідав третю сходинку. До поєдинку він мав однакову кількість очок із "Аталантою" Маліновського, яка сенсаційно зіграла у нічию 1:1 із "Вероною". Успіх у цій зустрічі дав би змогу випередити команду українця та вийти на друге місце.

Спекотний тайм у Римі

Активніше матч розпочали господарі. Спінаццола виконав навісну передачу в штрафний майданчик. На жаль для нього, захист суперника із легкістю з нею впорався, перехопивши м'яч.

Манчіні позбувся опіки у штрафному майданчику, вчасно вистрибнув і пробив головою зблизька, але м'яч полетів далеко від стійки.

На 15-й хвилині чудово зіграло правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Стефан Де Врей вистрибнув вище за захисників "Роми" у воротарському майданчику та замкнув подачу з кутового, ударом головою відправивши м'яч у кут воріт. Голкіпер не мав шансу зреагувати – 0:1.

Знову Спінаццола загрожував воротам гостей. Він майстерною передачею спробував знайти одного із партнерів у штрафному майданчику, але гравець суперника зреагував блискуче і перехопив м'яч.

Брозович мав чудову нагоду забити з меж воротарського майданчика та пробив у нижній кут воріт, але Пау Лопес видав божевільний сейв, запобігши голу.

Непогану навісну передачу в штрафний майданчик виконав все той же Спінаццола, але м'яч перехопив захист суперника.

"Рома" таки спромоглась до перерви зрівняти рахунок. Спінаццола підібрав м'яч у штрафному майданчику та переграв голкіпера – 1:1.

У арбітра виникли сумніви у чистоті голу, тому побіг переглянути повтор. Звернувшись до ВАР, він не скасував взяття воріт. Команди пішли за рівного рахунку та гри у роздягальні.

Рятівне пенальті

Ешлі Янг вирішив завдати удару у ворота, але особливої загрози для голкіпера він не становив, оскільки був заблокований одним із захисників – м'яч полетів на кутовий удар.

На 54-й хвилині Лаутаро Мартінес забив гол, але суддя на лінії підняв прапорець – офсайд.

За три хвилин вже римлянини вийшли вперед у рахунку. Мхітарян зіграв на добиванні в штрафному майданчику, відправивши м'яч у сітку точно у центр воріт – 2:1.

Один із найактивніших у складі "Роми" Спінаццола виконав непогану навісну передачу в штрафний майданчик, однак гравець суперника вибив м'яч на кутовий.

Еріксен пробив із штрафного – стінка впоралась із своєю роботою та заблокувала постріл.

Барелла пробив з-за меж штрафного майданчика, але його удар теж був заблокований.

Даніло Д'Амброзіо виконав небезпечний пас у штрафний майданчик і спробував вивести партнера по команді на зручну для удару позицію, але його передачу перехопив один із захисників.

На 86-й хвилині "Інтер" заробив 11-метровий удар, чудова нагода зрівняти рахунок. До м'яча підійшов Лукаку та впевнено переграв голкіпера – 2:2.

Фінальний свисток судді зафіксував рахунок – 2:2.

Огляд поєдинку Рома – Інтер

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